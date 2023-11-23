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Интер, МЮ и Барселона заинтересованы в услугах игрока сборной Аргентины

Гидо Родригес может оказаться в топ-клубе.
Вчера, 22:51
Гидо Родригес
Гидо Родригес

Футболист сборной Аргентины Гидо Родргиес сменит клубную прописку.

Как сообщает издание AS, Родригес покинет Бетис зимой или летом следующего года. В услугах хавбека заинтересованы Интер, МЮ и Барселона.

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Уход Гидо зависит от того, когда "зелено-белым" удастся подписать ему замену. Если Бетис приобретет Джонни Кардосо, который должен заменить Родригеса зимой, то и аргентинец уйдет в январе, если летом - то по завершению сезона-2023/24.

В текущем сезоне полузащитник оборонительного плана провел 16 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

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