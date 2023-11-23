Благодаря Гави: Барселона сможет без проблем зарегистрировать единственного новичка

Травма Гави ршила для Барселоны одну из ее многочисленных проблем, хотя создала, безусловно, больше, пишет Mundo Deportivo.

Дело в том, что теперь каталонцы смогут зарегистрировать зимой бразильского форварда Витора Роке, который как раз присоединится к клубу.

Витор займет место Гави в заявке, другим способом каталонцы не смогли внести игрока в заявку, пока бы нее получили обещанные деньги за продажу акций Barça Studios.

Предполагается, что Роке станет единственным новичком клуба. Тренерский штаб хотел бы укрепить полузащиту, но руководство считает, что Де Йонг, Педри и Фермин Лопес смогут заменить травмированного хавбека.

Однако, если деньги всн же поступят на счета каталонцев, то руководство можеет решиться сделать какие-то траснферы.

Ранее также сообщалось, что защитник Челси вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.

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