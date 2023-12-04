Гендиректор Интера прокомментировал слухи об интересе к хавбеку Наполи

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта ответил на слухи об интересе клуба к хавбеку Наполи Петру Зелиньски.

"У него истекает контракт в июне, мы это знаем, но Наполи работает над его новым соглашением. Мы, конечно, следим за игроками, но на данном этапе еще не время начинать переговоры", - заявил итальянский функционер в интервью инсайдеру Фабрицио Романо.

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Напомним, Зелиньски склоняется к уходу из Наполи после восьми проведенных лет в клубе.

В текущем сезоне на счету 29-летнего поляка два гола и два ассиста в 14-ти матчах Серии А.

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