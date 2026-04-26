ЛНЗ и Металлист 1925 не выявили победителя

В воскресенье, 26 апреля, ЛНЗ встречался с Металлистом 1925.

Первый тайм получился не очень ярким, так как команды демонстрировали равную игру. Лишь изредка инициатива существенно переходила на ту или другую сторону.

Зато со стартом второго тайма Варакута спас свою команду от удара Ассинора, но вот спасти от Рябова не удалось - ЛНЗ повел в счете.

После этого хозяева упустили еще пару моментов и в итоге поплатились за это. Итодо идеально разобрался в штрафной и сравнял счет. В оставшееся время команды не сумели забить победный гол.

ЛНЗ - Металлист 1925 1:1

Голы: Рябов, 55 - Итодо, 69

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич — Дидык, Кузик, Пастух, Рябов (Яшари, 90+4), Твердохлеб (Кравчук, 67) — Ассинор (Авуду, 74)

Металлист 1925: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский – Забергджа (Калитвинцев, 64), Павлюк, Калюжный – Рашица (Кастильо, 81), Мба (Итодо, 64), Антюх

