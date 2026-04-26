Экс-тренер Манчестер Юнайтед определился с дальнейшей карьерой

Бывший тренер Спортинга и Манчестер Юнайтед Рубен Аморим определился с ближайшими планами, пишет A Bola.

Как утверждает издание, португальский специалист намерен пропустить следующий сезон.

Аморим решил взять творческий отпуск, в течение которого он будет набираться новых знаний и черпать опыт у других тренеров.

Однако при этом тренер допускает, что планы могут измениться. Прямо сейчас им интересуются ряд клубов, но он отклонил все предложение. Тем не менее, если в течение сезона появится серьезное предложение, Аморим может его рассмотреть.

При этом португалец не намерен возвращаться на родину, он хочет продолжить карьеру за рубежом.

