Экс-тренер Манчестер Юнайтед определился с дальнейшей карьерой
Бывший тренер Спортинга и Манчестер Юнайтед Рубен Аморим определился с ближайшими планами, пишет A Bola.
Как утверждает издание, португальский специалист намерен пропустить следующий сезон.
Аморим решил взять творческий отпуск, в течение которого он будет набираться новых знаний и черпать опыт у других тренеров.
Однако при этом тренер допускает, что планы могут измениться. Прямо сейчас им интересуются ряд клубов, но он отклонил все предложение. Тем не менее, если в течение сезона появится серьезное предложение, Аморим может его рассмотреть.
При этом португалец не намерен возвращаться на родину, он хочет продолжить карьеру за рубежом.
Ранее также с будущим своего игрока определилась Бавария.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!