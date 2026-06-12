iSport.ua
Русский Українська
Другие

Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций

Команда добыла вторую победу.
Сегодня, 13:05       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com
Сборная Украины по волейболу / volleyballworld.com

В пятницу, 12 июня, сборные Украины и Кубы встретились в третьем туре волейбольной Лиги наций.

Старт поединка вышел очень тяжелым. Команды шли плечом к плечу, и лишь в самой концовке сета украинцам удалось вырвать балл.

Во втором сете кубинцы сопротивлялись недолго, и уже вскоре Украина оторвалась на шесть очков и взяла еще балл.

В решающем третьем сете "сине-желтые" оформили уже полный разгром, оформив сухую победу.

Лига наций. Основной раунд

Украина — Куба 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь
ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако
Ньюкасл намерен подписать испанского вингера Ньюкасл намерен подписать испанского вингера
Жирона подписала еще одного украинца Жирона подписала еще одного украинца

Видео

Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии
Плей-офф НХЛ: Каролина вышла вперед в финальной серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: хозяева турнира сыграют свои матчи
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Украина14:05
Палкин ответил Суркису: Мы с уважением относимся к его видению, но у нас свой путь
Формула 113:28
ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако
Другие13:05
Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций
Европа12:30
Ньюкасл намерен подписать испанского вингера
Европа11:42
Жирона подписала еще одного украинца
ЧМ-202611:15
Лето большой игры началось! Кто победит в главном футбольном турнире?
Европа10:45
Бывшая звезда АПЛ продолжит карьеру в МЛС
Европа09:59
Барселона намерена продлить контракт с нападающим
ЧМ-202609:30
ЧМ-2026: анонс дня — Канада vs Босния и Герцеговина, США vs Парагвай
ЧМ-202609:10
Один из лидеров Аргентины вернется в строй к первому туру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK