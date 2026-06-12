Сборная Украины всухую разбила Кубу в Лиге наций

В пятницу, 12 июня, сборные Украины и Кубы встретились в третьем туре волейбольной Лиги наций.

Старт поединка вышел очень тяжелым. Команды шли плечом к плечу, и лишь в самой концовке сета украинцам удалось вырвать балл.

Во втором сете кубинцы сопротивлялись недолго, и уже вскоре Украина оторвалась на шесть очков и взяла еще балл.

В решающем третьем сете "сине-желтые" оформили уже полный разгром, оформив сухую победу.

Лига наций. Основной раунд

Украина — Куба 3:0 (25:21, 25:20, 25:16)

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