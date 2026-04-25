Манчестер Юнайтед нацелился на игрока сборной Франции

Манчестер Юнайтед рассматривает подписание француза, который сейчас играет за Ювентус - Пьера Калюлю.

Итальянской команде нравится, как их центральный защитник вырос в профессиональном плане, и они хотят обновить его договор, продлив контракт и изменив зарплату игроку. К слову, в этом сезоне в Серии А игрок сумел отметиться 2 голами и 5 ассистами в 32 матчах.

Однако МЮ может "испортить планы" туринской команды, английский клуб собирается отправить запрос по трансферу 25-летнего французского футболиста конголезского происхождения.

Как передает источник, на этих выходных представители "красных дьяволов" встретятся с агентом француза, чтобы обсудить возможный переход этим летом. Добавим, что трансфер может обойтись в 14 миллионов евро для команды из Манчестера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!