Манчестер Юнайтед нацелился на игрока сборной Франции

Хотят оформить трансфер защитника Ювентуса за 14 млн евро.
Сегодня, 13:31       Автор: Валентина Чорноштан
Пьер Калюлю / Getty Images
Пьер Калюлю / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает подписание француза, который сейчас играет за Ювентус - Пьера Калюлю.

Итальянской команде нравится, как их центральный защитник вырос в профессиональном плане, и они хотят обновить его договор, продлив контракт и изменив зарплату игроку. К слову, в этом сезоне в Серии А игрок сумел отметиться 2 голами и 5 ассистами в 32 матчах.

Однако МЮ может "испортить планы" туринской команды, английский клуб собирается отправить запрос по трансферу 25-летнего французского футболиста конголезского происхождения.

Как  передает источник, на этих выходных представители "красных дьяволов" встретятся с агентом француза, чтобы обсудить возможный переход этим летом. Добавим, что трансфер может обойтись в 14 миллионов евро для команды из Манчестера.

Тем временем бывший тренер сборной Украины может возглавить Панатинаикос.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Манчестер Юнайдет

