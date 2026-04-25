Раскрыты детали заднего антикрыла Ред Булла

Накануне Ред Булл начал тестирование заднего крыла Феррари, однако после съёмочного дня в Сильверстоуне источник подтвердил изменения крыла между "краснимы быками" и Скудерии.

Отмечается, что механизм открытия расположен в центральной части заднего антикрыла, а не встроен в торцевые пластины, как сделано у Феррари для SF-26. Об этом пишет GPblog.

Также команда добавила дополнительные закрылки на торцевые пластины. Издание добавляет, что такое решение должно улучшить управление воздушным потоком и снизить турбулентность болида.

Отметим, что заднее антикрыло должно помочь машинам на прямых, ведь, по прогнозам, оно даёт около 8-10 км/ч на трассе. На текущий момент Феррари ещё не использовала антикрыло в гонках, но может привезти его в Майами.

