ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов

ПСВ досрочно оформил звание чемпиона нидерландской Эредивизи.

Накануне подопечные Петера Боса в 29-м туре чемпионата одержали победу со счетом 4:3 над Утрехтом. В свою очередь ближайший преследователь в лице Фейенорда в своем поединке сегодня потерял очки, сыграв вничью 0:0 с Волендамом.

За пять туров до конца чемпионата ПСВ стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы. Эйндховенский клуб имеет 71 набранный балл, тогда как на счету роттердамцев 54 пункта.

Отметим, что для ПСВ этот досрочный титул стал третьим подряд, а также самым ранним в истории. Всего же на счету клуба из Эйндховена уже 27 чемпионств.

