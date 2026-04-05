Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Шахтер потерял на неопределенный срок вингера Проспера Обаха перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций против АЗ.
22-летний футболист получил травму в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (3:0).
В начале второго тайма нигерийский вингер в одной из эпизодов неудачно приземлился после столкновения с соперником, повредив плечо. Игрок не смог продолжить матч и на 50-й минуте был вынужденно заменен на Изаки Силву.
Насколько серьезна травма и сколько времени легионеру "горняков" потребуется на восстановление, пока остается неизвестным.
🙏 Здоровʼя, Проспере! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 5, 2026
🙌 Ми – з тобою! 🙌#Shakhtar #ШахтарРух
Напомним, что Обах этой зимой перешел в Шахтер из ЛНЗ и успел принять участие в четырех поединках своей новой команды без результативных действий.
Первый матч четвертьфинала Лиги конференций Шахтер - АЗ состоится в четверг, 9 апреля.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги конференций.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!