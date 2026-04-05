Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций

Проспер Обах получил травму в матче УПЛ против Руха.
Вчера, 21:18       Автор: Игорь Мищук
Проспер Обах получил травму / ФК Шахтер Донецк

Шахтер потерял на неопределенный срок вингера Проспера Обаха перед четвертьфинальным матчем Лиги конференций против АЗ.

22-летний футболист получил травму в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги против Руха (3:0).

В начале второго тайма нигерийский вингер в одной из эпизодов неудачно приземлился после столкновения с соперником, повредив плечо. Игрок не смог продолжить матч и на 50-й минуте был вынужденно заменен на Изаки Силву.

Насколько серьезна травма и сколько времени легионеру "горняков" потребуется на восстановление, пока остается неизвестным.

Напомним, что Обах этой зимой перешел в Шахтер из ЛНЗ и успел принять участие в четырех поединках своей новой команды без результативных действий.

Первый матч четвертьфинала Лиги конференций Шахтер - АЗ состоится в четверг, 9 апреля.

