Шахтер - Рух 3:0: обзор матча и результат игры 05.04.2026

"Горняки" отправили в ворота соперника три безответных мяча.

В воскресенье, 5 апреля, Шахтер встречался с Рухом в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги.

"Горняки" уверенно разобрались с одним из аутсайдеров национального первенства, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Шахтер владел преимуществом на протяжении всего поединка, а вышел вперед на 34-й минуте усилиями Эгиналду, который головой замкнул заброс в штрафную от Артема Бондаренко.

В середине второго тайма бразилец оформил дубль, завершив ударом с близкого расстояния комбинацию "горняков". А до разгромного результат довел Лука Мейреллиш, который под занавес встречи оказался один перед голкипером во вратарской и со второй попытки переиграл оппонента.

В компенсированное время Шахтер имел шанс увеличить свое преимущество, однако Педриньо не реализовал пенальти - с ударом бразильца справился вратарь Руха.

Шахтер с 50 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество набранных баллов с лидирующим ЛНЗ, но сыграв на один матч меньше. Рух с 19 пунктами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Шахтер - Рух 22-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Рух 3:0

Голы: Эгиналду, 34, 62, Мейреллиш, 88

На 90+5-й минуте Педриньо не реализовал пенальти

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 18 - 1

Удары в створ: 8 - 0

Угловые: 7 - 0

Фолы: 6 - 12

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондар (Грамм, 90), Марлон Сантос (Матвиенко, 46), Азарови - Бондаренко, Назарина, Педриньо - Проспер (Изаки, 50), Траоре (Мейреллиш, 73), Эгиналду (Лукас, 73)

Рух: Герета - Кителла, Пидгурский (Дзюнь, 81), Товарницкий, Роман - Притула, Бойко (Киричок, 67), Таллес - Диалло (Рунич, 66), Тутти (Игор, 46), Клайвер (Квас, 76).

Предупреждения: Конопля - Бойко, Роман, Игор.

