Оболонь - Заря 3:3: обзор матча и результат игры 05.04.2026

"Пивоварам" по ходу противостояния удалось трижды отыграться.
Вчера, 18:20       Автор: Игорь Мищук
Оболонь и Заря сыграли вничью / ФК Оболонь

В воскресенье, 5 апреля, Оболонь принимала на своем поле Зарю в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники выдали результативное противостояние, по ходу которого "пивовары" трижды оказывались в роли догоняющих, но в итоге сумели вырвать ничейный результат 3:3.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Сначала уже в дебюте встречи Роман Вантух замкнул на дальней стойке прострел справа, на что на 36-й минуте Оболонь ответила голом Владислава Приймака, который после подачи с углового в касание отправил мяч в сетку из центра штрафной.

В начале второй половины встречи Игорь Пердута на 51-й минуте во второй раз вывел Зарю вперед, успешно пробив в правый нижний угол, однако спустя девять минут Роман Волохатый снова счет сравнял, затолкав мяч в ворота после углового.

Вскоре гости в третий раз в этом матче были впереди после того, как Филипп Будкивский реализовал пенальти. Тем не менее хозяева поля все же отыгрались благодаря голу Тараса Ляха ближе к концу встречи.

Набрав 29 очков, Заря занимает на данный момент восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь с 25 баллами идет десятой.

Статистика матча Оболонь - Заря 22-го тура чемпионата Украины

Оболонь - Заря 3:3

Голы: Приймак, 36, Волохатый, 60, Лях, 84 - Вантух, 6, Пердута, 51, Будкивский, 65 (пен.)

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 9 - 8
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 9 - 7
Фолы: 12 - 10

Оболонь: Федоривский - Мединский (Полегенько, 78), Приймак, Семенов, Е. Шевченко - Волохатый (Бычек, 90+4), Мороз - Суханов (Слободян, 71), Третьяков - Нестеренко (Прокопенко, 71), Устименко (Т. Лях, 78).

Заря: Турбаевский - Пердута, Джордан, Эскинья, Жуниньо - Слесар, Кушниренко, Малыш, Вантух - Горбач (Задорожный, 81), Будкивский.

Предупреждение: Джордан.

