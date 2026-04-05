Луческу ввели в состояние искусственной комы

80-летний румынский специалист находится в отделении интенсивной терапии.
Вчера, 17:20       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу / Getty Images
Бывший тренер Шахтера, Динамо и сборной Румынии Мирча Луческу был введен в состояние искусственной комы после острого инфаркта миокарда.

Об этом сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу.

"Мирча Луческу был введен в искусственную кому после очередной тяжелой аритмии. Он находится в отделении интенсивной терапии. Молимся за него", - написал Рошу в сети X.

На ухудшение состояния здоровья 80-летнего специалиста также отреагировала Федерация футбола Румынии.

"Иногда в футболе случаются моменты, когда счет на табло уже не имеет значения, а единственная победа, за которую мы боремся - это победа жизни. Сегодня именно такой момент, и мысли всех нас обращены к человеку, который формировал судьбы, создавал поколения и вывел Румынию на большую карту мирового футбола.

Мы - команда, одно сердце, и сегодня это сердце бьется для Вас! Мы хотим передать Вам всю энергию и силу, в которых Вы нуждаетесь. Боритесь, господин Луческу", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания перед тренировкой сборной Румынии из-за проблем с сердцем.

В пятницу, 3 апреля, стало известно, что румынский специалист перенес острый инфаркт миокарда. В воскресенье утром, 5 апреля, представители Бухарестской университетской больницы сообщили об ухудшение его состояния, а тренер был переведен в отделение интенсивной терапии.

