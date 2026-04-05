Луческу был переведен в отделение интенсивной терапии

Состояние бывший тренера сборной Румынии и Шахтера Мирчы Луческу ухудшилось, сообщили в Бухарестской университетской больнице.

Напомним, что специалисту стало плохо в пятницу на тренировке сборной Румынии. Его доставили в больницу, где диагностировали острый инфракт миокарда.

В воскресенье утром представители больницы объявили, что Луческу стало хуже, и он был перемещен в отделение интенсивной терапии.

В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения. В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к публичной информации, если того потребует ситуация

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!