Луческу был переведен в отделение интенсивной терапии

Состоянии специалиста ухудшается.
Вчера, 12:52       Автор: Андрей Безуглый
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Состояние бывший тренера сборной Румынии и Шахтера Мирчы Луческу ухудшилось, сообщили в Бухарестской университетской больнице.

Напомним, что специалисту стало плохо в пятницу на тренировке сборной Румынии. Его доставили в больницу, где диагностировали острый инфракт миокарда.

В воскресенье утром представители больницы объявили, что Луческу стало хуже, и он был перемещен в отделение интенсивной терапии.

В субботу вечером у пациента вновь возникли серьезные сердечные аритмии, которые были оперативно купированы дежурной бригадой кардиологического отделения.

В воскресенье вечером аритмии усилились и перестали поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, что потребовало перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

В настоящее время новых изменений нет. Мы вернемся к публичной информации, если того потребует ситуация

Ранее также сообщалось, что из-за проблем с сердцем экс-игрок Челси завершил карьеру.

 

