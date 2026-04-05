Бывшая звезда Челси завершил карьеру

Полузащитник Сан-Паулу Оскар объявил о завершении карьеры.

Напомним, что полгода назад бразилец неожиданно потерял сознание, находясь в клубном расположении. Сердце Оскара остановилось, но его успели спасти.

Игрок планировал завершить карьеру еще тогда, но в итоге стороны разорвали контракт только сейчас.

Отметим, что соглашение Оскара с клубом было действительно до 2027 года, однако хавбек отказался от денег.

Больше всего Оскар запомнмился выступлениями за Челси, с которым выиграл две АПЛ и Лигу Европы.

Накануне также Челси легко прошел в следующую стадию Кубка Англии.

