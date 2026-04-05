"Поеду домой и посмотрю": Чисора сообщил, собирается ли на пенсию после поражения от Уайлдера

Британский боксер поделился мыслями о своем будущем.
Вчера, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал свое поражение в бою против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

При этом ветеран дивизиона пока не смог дать конкретного ответа, был ли этот поединок последним в его карьере.

Читай также: "Не заработаешь там, где денег нет": Чисора объяснил, почему Усик не хочет драться с Итаумой

"Некоторые раунды были очень близкими. Я расстроен. Если бы я не выпал за канаты, выиграл бы бой, но такое случается. Бой я проиграл с разницей в два очка, потому что выпал из ринга. Что есть, то есть.

Был ли это мой последний бой? Я собираюсь поехать домой с женой и посмотрю. Поеду домой, отвезу детей и отведу их в школу.

Благодарю вас, я действительно ценю это. Очень благодарен, Великобритания, я действительно ценю вас. Я родился в Зимбабве и приехал сюда, когда мне было 16 лет. Я попал в беду, а потом увлекся боксом. Не знал, что так увлекусь. Спасибо, я действительно ценю это", - приводит слова Чисоры BBC Sport.

Напомним, что Чисора уступил Уайлдеру раздельным решением судей.

Статьи по теме

"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой "Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Интер в матче с семью голами разгромил Рому Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии

Видео

Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору
Уайлдер раздельным решением судей победил Чисору

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матч Шахтера, Интер - Рома, Монако - Марсель
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
просмотров
Ястремская успешно стартовала на турнире в Чарльстоне, обыграв "нейтралку"
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер в матче с семью голами разгромил Рому
Бокс22:57
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой
Европа22:35
Лидс в драматичном четвертьфинале прошел Вест Хэм в Кубке Англии
Теннис21:52
Стародубцева потерпела поражение в финале турнира в Чарльстоне
Украина21:18
Шахтер потерял вингера перед четвертьфиналом Лиги конференций
Теннис20:40
Калинина вышла в финал квалификации турнира в Линце
Украина20:20
УПЛ: Шахтер и ЛНЗ разгромили соперников, ничьи Оболони с Зарей и Полесья с Вересом
Украина19:59
Полесье и Верес не определили победителя
Европа19:34
ПСВ досрочно стал чемпионом Нидерландов
Футзал18:55
Экстра-лига по футзалу: Атлетик уступил Любарту, Тайр Эксперт обыграл Сокол, ничья Фурнитуры и Урагана
