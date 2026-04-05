"Поеду домой и посмотрю": Чисора сообщил, собирается ли на пенсию после поражения от Уайлдера

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора прокомментировал свое поражение в бою против бывшего чемпиона Деонтея Уайлдера.

При этом ветеран дивизиона пока не смог дать конкретного ответа, был ли этот поединок последним в его карьере.

"Некоторые раунды были очень близкими. Я расстроен. Если бы я не выпал за канаты, выиграл бы бой, но такое случается. Бой я проиграл с разницей в два очка, потому что выпал из ринга. Что есть, то есть.

Был ли это мой последний бой? Я собираюсь поехать домой с женой и посмотрю. Поеду домой, отвезу детей и отведу их в школу.

Благодарю вас, я действительно ценю это. Очень благодарен, Великобритания, я действительно ценю вас. Я родился в Зимбабве и приехал сюда, когда мне было 16 лет. Я попал в беду, а потом увлекся боксом. Не знал, что так увлекусь. Спасибо, я действительно ценю это", - приводит слова Чисоры BBC Sport.

Напомним, что Чисора уступил Уайлдеру раздельным решением судей.

