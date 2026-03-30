Луческу установят дефибриллятор после госпитализации из-за проблем с сердцем

Тренеру сборной Румынии назначили на 31 марта операцию.
Сегодня, 19:22       Автор: Игорь Мищук
Мирча Луческу / Getty Images

Главному тренеру сборной Румынии Мирче Луческу будет установлен дефибриллятор после того, как он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Как сообщает GSP.ro, в Бухарестской университетской больнице специалист прошел обследование путем коронарной ангиографии, которое не выявило у него особых проблем как для 80-летнего пациента.

Однако было решено установить румынскому тренеру дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения. Операция будет проведена во вторник, 31 марта.

Ожидается, что для дальнейшего обследования специалист будет находиться в больнице до конца этой недели под наблюдением врачей.

Напомним, ранее Луческу был госпитализирован после того, как потерял сознание перед тренировкой сборной Румынии. Предполагалось, что у экс-тренера Шахтера и Динамо случилась остановка сердца, однако сам специалист опроверг это, заявив, что у него была мерцательная аритмия.

Ранее сборная Румынии под руководством Луческу потерпела поражение 0:1 от Турции в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. На следующем товарищеском матче румын со Словакией в Братиславе 31 марта тренер присутствовать не будет.

