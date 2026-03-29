Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу перед утренней тренировкой команды перед игрой со Словакией, которая пройдет 31 марта, потерял сознание.
Отмечается, что он был доставлен в Университетскую больницу в Бухаресте после прибытия службы скорой помощи.
Как сообщает издание А Bola, благодаря быстрой реакции медицинского персонала состояние тренера удалось стабилизировать. Однако в ближайшие дни он останется под наблюдением врачей и не сможет присутствовать на товарищеском матче национальной команды.
По данным издания, у 80-летнего тренера произошла остановка сердца, теперь на бывшего тренера донецкого Шахтера ждет тщательное обследование.
К слову, CAS встал на сторону Шахтера в деле Майкона.
