Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Упал в обморок, есть угроза на остановку сердца наставника румынской сборной.
Мирча Луческа / Getty Images
Мирча Луческа / Getty Images

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу перед утренней тренировкой команды перед игрой со Словакией, которая пройдет 31 марта, потерял сознание. 

Отмечается, что он был доставлен в Университетскую больницу в Бухаресте после прибытия службы скорой помощи.

Как сообщает издание А Bola, благодаря быстрой реакции медицинского персонала состояние тренера удалось стабилизировать. Однако в ближайшие дни он останется под наблюдением врачей и не сможет присутствовать на товарищеском матче национальной команды.

По данным издания, у 80-летнего тренера произошла остановка сердца, теперь на бывшего тренера донецкого Шахтера ждет тщательное обследование.

К слову, CAS встал на сторону Шахтера в деле Майкона.

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

