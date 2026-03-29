Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем

Упал в обморок, есть угроза на остановку сердца наставника румынской сборной.

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу перед утренней тренировкой команды перед игрой со Словакией, которая пройдет 31 марта, потерял сознание.

Отмечается, что он был доставлен в Университетскую больницу в Бухаресте после прибытия службы скорой помощи.

Как сообщает издание А Bola, благодаря быстрой реакции медицинского персонала состояние тренера удалось стабилизировать. Однако в ближайшие дни он останется под наблюдением врачей и не сможет присутствовать на товарищеском матче национальной команды.

По данным издания, у 80-летнего тренера произошла остановка сердца, теперь на бывшего тренера донецкого Шахтера ждет тщательное обследование.



