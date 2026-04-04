Степанов забил в третьем подряд матче чемпионата Нидерландов

Украинский нападающий Утрехта отличился в поединке против ПСВ.
4 апреля, 18:12       Автор: Игорь Мищук
Артем Степанов забил ПСВ / Getty Images

В субботу, 4 апреля, Утрехт встречается на выезде с ПСВ в рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов.

В стартовом составе гостей на этот поединок вышел украинский нападающий Артем Степанов и уже на третьей минуте открыл счет в матче.

После передачи от лицевой украинец принял мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и отправил его в сетку ворот ПСВ.

Степанов отличился уже в третьем подряд матче чемпионата Нидерландов. Ранее украинец записал себе в актив по голу в поединках с Твенте (2:0) и Гоу Эхед Иглс (2:0).

Всего на счету украинского форварда четыре забитых мяча и одна результативная передача в десяти матчах в составе Утрехта.

Напомним, что в январе Степанов перешел в Утрехт на правах аренды из Байера.

