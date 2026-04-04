Итальянские футболисты пытались получить 300 тыс. евро

Состав Адзурри требовал бонус перед игрой в рамках плей-офф чемпионата мира.

Игроки сборной Италии в преддверии матча против Боснии и Герцеговины пытались договориться о получении бонуса в размере 300 000 евро (10 000 евро на игрока).

По данным Football Italia, главный тренер Скуадра Адзурра Дженнаро Гаттузо отговорил футболистов от этой идеи, считая неправильным награждать игроков за сам выход на чемпионат мира, а не за победу на турнире.

Отмечается, что Итальянская федерация футбола частично поддержала наставника и заявила игрокам, что вопрос о бонусе можно обсудить только после выхода на чемпионат мира.

