Итальянский голкипер - о давлении плей-офф: "Мы извлечем уроки из прошлого"

Доннарумма о ключевом матче за путёвку на ЧМ-2026.
Сегодня, 10:32       Автор: Валентина Чорноштан
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Голкипер Манчестер Сити и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что он ощущает перед матчем за выход на ЧМ-2026.

Напомним, что итальянцы сразятся с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф европейской квалификации.

"Мы готовы, нам нужно делать то, чему учились на тренировках, сосредоточиться на том, на что мы способны, а остальное придёт само собой", — цитирует слова вратаря Football Italia.

Это очень важный матч, к которому нам нужно подойти правильно. Мы не должны повторять ошибки и должны извлечь уроки из прошлого, которые допустили в первом тайме против Северной Ирландии.

Тем временем сборную Украины ожидает товарищеский матч против Албании. На нашем сайте вы можете ознакомиться с анонсом поединка "сине-жёлтых".

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
Итальянский голкипер - о давлении плей-офф: "Мы извлечем уроки из прошлого"
