Двойное усиление Барселона на матч с Атлетико

В субботу, 4 апреля, пройдет матч Барселона – Атлетико. В этой игре каталонскую команду усилят два игрока.

Защитники Алекс Бальде и Жюль Кунде, которые получили травмы - дистальной части бицепса бедра и средней части бицепса бедра соответственно, смогли восстановиться после повреждений, полученных в рамках Кубка Испании 3 марта. Они выйдут на поле и усилят состав команды.

Alejandro Balde and Jules Kounde declared fit and in the squad for #AtletiBarça! 🚨 pic.twitter.com/rPpFyUTWEe — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2026

Матч Барселона – Атлетико начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.

К слову, опубликован рейтинг самых дорогих вратарей мира. На каком месте находятся Лунин и Трубин?

