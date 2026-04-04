Фрайбург - Бавария 2:3: обзор матча и результат игры 04.04.2026

Мюнхенская команда вырвала победу, уступая в два мяча до 80-й минуты.
4 апреля, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Бавария обыграла Фрайбург / Getty Images
В субботу, 4 апреля, Фрайбург принимал на своем поле Баварию в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Лидер чемпионата едва не оступился в этом поединке, однако сумел отыграть два мяча и на последних минутах вырвать победу со счетом 3:2.

Первый тайм соперники провели без забитых мячей, однако уже в дебюте второй половины встречи Йохан Манзамби вывел Фрайбург вперед. На 71-й минуте хозяевам поля удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Лукаса Хелера.

Тем не менее спустя десять минут отличился Том Бишоф, положив начало камбеку, а уже в компенсированное к матчу время он же счет сравнял, оформив дубль. На этом Бавария не остановилась и на девятой добавленной минуте добыла победу усилиями Леннарта Карла.

Бавария продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 73 очка. Фрайбург с 37 баллами идет на восьмой позиции.

Статистика матча Фрайбург - Бавария 28-го тура чемпионата Германии

Фрайбург - Бавария 2:3

Голы: Манзамби, 46, Хелер, 71 - Бишоф, 81, 90+2, Карл, 90+9

Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 2.80
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 13 - 21
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 5 - 8
Фолы: 9 - 13

Фрайбург: Атуболу - Трой, Лингарт, Гинтер, Гюнтер (Кюблер, 65) - Эггештайн, Манзамби (Матанович, 78) - Судзуки (Хефлер, 89) - Шерхант - Хелер (Огбус, 89).

Бавария: Нойер - Станишич, Ким (Дэвис, 87), Та (Лаймер, 56), Бишоф - Киммих, Горецка (Павлович, 56) - Карл, Геррейру (Олисе, 56), Диас - Гнабри (Мусиала, 65).

Предупреждения: Гинтер, Атуболу - Та, Олисе, Карл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

