Фрайбург - Бавария 2:3: обзор матча и результат игры 04.04.2026
В субботу, 4 апреля, Фрайбург принимал на своем поле Баварию в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
Лидер чемпионата едва не оступился в этом поединке, однако сумел отыграть два мяча и на последних минутах вырвать победу со счетом 3:2.
Первый тайм соперники провели без забитых мячей, однако уже в дебюте второй половины встречи Йохан Манзамби вывел Фрайбург вперед. На 71-й минуте хозяевам поля удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Лукаса Хелера.
Тем не менее спустя десять минут отличился Том Бишоф, положив начало камбеку, а уже в компенсированное к матчу время он же счет сравнял, оформив дубль. На этом Бавария не остановилась и на девятой добавленной минуте добыла победу усилиями Леннарта Карла.
Бавария продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 73 очка. Фрайбург с 37 баллами идет на восьмой позиции.
Статистика матча Фрайбург - Бавария 28-го тура чемпионата Германии
Фрайбург - Бавария 2:3
Голы: Манзамби, 46, Хелер, 71 - Бишоф, 81, 90+2, Карл, 90+9
Ожидаемые голы (xG): 1.83 - 2.80
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 13 - 21
Удары в створ: 4 - 9
Угловые: 5 - 8
Фолы: 9 - 13
Фрайбург: Атуболу - Трой, Лингарт, Гинтер, Гюнтер (Кюблер, 65) - Эггештайн, Манзамби (Матанович, 78) - Судзуки (Хефлер, 89) - Шерхант - Хелер (Огбус, 89).
Бавария: Нойер - Станишич, Ким (Дэвис, 87), Та (Лаймер, 56), Бишоф - Киммих, Горецка (Павлович, 56) - Карл, Геррейру (Олисе, 56), Диас - Гнабри (Мусиала, 65).
Предупреждения: Гинтер, Атуболу - Та, Олисе, Карл.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!