iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мальорка - Реал 2:1: обзор матча и результат игры 04.04.2026

Мадридская команда допустила серьезную осечку на поле Мальорки.
4 апреля, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Реал проиграл Мальорке / Getty Images
Реал проиграл Мальорке / Getty Images

В субботу, 4 апреля, мадридский Реал встречался в гостях с Мальоркой в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Альваро Арбелоа неожиданно оконфузились в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата, потерпев поражение со счетом 1:2.

Реал владел преимуществом в первом тайме, однако повести в поединке удалось хозяевам поля благодаря результативному удару Ману Морланеса.

Во второй половине встречи мадридская команда бросилась отыгрываться, но только под занавес встречи сумела, казалось, уйти от поражения усилиями Эдера Милитао. Тем не менее в компенсированное к матчу время Ведат Мурики все же вырвал победу для Мальорки.

Ворота Реала в этом поединке защищал украинский голкипер Андрей Лунин, который вывел команду на игру с капитанской повязкой.

Реал с 69 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на четыре балла от лидирующей Барселоны, которая в 30-м туре встретится с Атлетико. Мальорка, набрав 31 пункт, расположилась на 17-й позиции.

Статистика матча Мальорка - Реал 30-го тура чемпионата Испании

Мальорка - Реал 2:1

Голы: Морланес, 41, Мурики, 90+1 - Милитао, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 1.27
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 6 - 4
Фолы: 16 - 13

Мальорка: Роман - Маффео, Маскарель, Вальент, Мохика - Лувумбу (Санчес, 81), Кошта (Лопес, 70), Морланес (Джозеф, 70), Дардер - Торре (Виргили, 70), Мурики.

Реал: Лунин - Александер-Арнольд, Рюдигер, Гюйсен (Милитао, 59), Каррерас - Моран Ибаньес (Винисиус, 59), Камавинга (Беллингем, 60), Чуамени, Гюллер - Диас (Мастантуоно, 76), Мбаппе.

Предупреждения: Роман, Маффео - Гюйсен, Мастантуоно.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK