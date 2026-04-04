Лунин выведет Реал на матч Ла Лиги с капитанской повязкой

В субботу, 4 апреля, Реал сыграет на выезде против Мальорки в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги.

Ворота мадридской команды в этом поединке будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, который заменит в стартовом составе травмированного Тибо Куртуа.

К тому же украинский вратарь выведет команду на этот матч в статусе капитана.

Матч Мальорка - Реал начнется в 17:15 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Лунин провел за Реал пять матчей во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!