Полесье - Верес 1:1: обзор матча и результат игры 05.04.2026

Житомирская и ровенская команды обменялись голами в первом тайме.
Вчера, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Полесье и Верес сыграли вничью / ФК Полесье

В воскресенье, 5 апреля, Полесье и Верес очным матчем в Житомире закрыли программу игрового дня 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Соперники не смогли определить сильнейшего в противостоянии, завершив поединок ничьей 1:1.

Полесье имело преимущество в этом матче и сумело открыть счет на 34-й минуте усилиями Александра Андриевского. Полузащитник житомирян после подачи с правого фланга и отскока от защитника успешно сыграл на добивании, отправив мяч под перекладину.

Тем не менее перед перерывом Вересу удалось отыграться. Владислав Шарай, получив мяч справа перед штрафной, немного сместился к центру и эффектным ударом закрутил под дальнюю стойку.

Во втором тайме хозяева поля продолжали владеть инициативой, стараясь вырвать победу, однако все их попытки добиться положительного результата оказались тщетными.

Полесье с 43 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Верес расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 24 балла.

Статистика матча Полесье - Верес 22-го тура чемпионата Украины

Полесье - Верес 1:1

Голы: Андриевский, 34 - Шарай, 45

Владение мячом: 73% - 27%
Удары: 21 - 6
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 8 - 0
Фолы: 8 - 10

Полесье: Волынец - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Андриевский (Брагару, 62), Бабенко, Эмерллаху (Федор, 62) - Гуцуляк, Краснопир (Гайдучик, 62), Назаренко (Леднев, 90+3).

Верес: Горох - Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смеян - Харатин, Клец (Ян, 78) - Шарай, Бойко, Уэсли (Баия, 66, Протасевич, 90+2) - Ндукве (Стень, 66).

Предупреждения: Федор - Шарай, Стень.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

