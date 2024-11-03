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"Видел комментарии фантазийного характера": Пятов высказался о разводе с женой

Экс-вратарь Шахтера признал свою вину в расставании с возлюбленной.
Сегодня, 18:51
Андрей Пятов / shakhtar.com
Андрей Пятов / shakhtar.com

Легендарный бывший голкипер Шахтера Андрей Пятов высказался о своем разводе с женой Юлией.

По словам экс-футболиста, он благодарен своей возлюбленной за все, что было между ними.

"Да, это правда! Мы с Юлией расстаемся.

Мы всегда искренне делились нашим счастьем. Считаю нужным быть честными и в трудные моменты. Тем более уже видел многочисленные комментарии фантазийного характера по этому поводу.

Первое, что хочу сказать. Я бесконечно благодарен Юлии за эти годы вместе. Мы влюбились друг в друга еще до футбольных успехов. Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за состояние. Абсолютно все достижения Пятова - это достигли МЫ, а не я. Потому что без поддержки Юли, без ее веры в меня, без ее любви и терпения не было бы ничего.

Наша прекрасная семья, о которой даже не мог мечтать - это все моя жена. Юлия подарила мне радость отцовства, гордость за своих детей, безусловную любовь и счастье, которое только может чувствовать любящий отец. Я буду благодарить за это всегда".

Также Пятов признал, что именно он виноват в разводе из-за тех ошибок, которые он допускал в течение семейной жизни.

"Но... Все мы люди, со своими грехами и ошибками. Причиной нашего развода стали мои ошибки, которые уже невозможно исправить. Юлия давала мне много шансов, прощала и делала все, чтобы сохранить семью - самое дорогое, что у нас было. Мне не удалось оправдать надежд... Брак должен дарить радость, а не становиться полем для разочарований. Поэтому это ее решение абсолютно логично.

МЫ создали замечательную семью, Я не смог ее уберечь. Нужно время, чтобы пережить этот период достойно. Сейчас главное - это наши дети, которым так же трудно, как и нам. Одно не изменится никогда - я буду любить и поддерживать мою семью, сколько буду жить на этом свете.

Надо собраться с мыслями и набраться сил, чтобы рассказать больше о причине нашего расставания, причину во мне. Расскажу, чтобы вы не делали тех же ошибок. Но позже...", - написал Андрей в своем Instagram.

Отметим, что Андрей и Юлия Пятовы прожили вместе 19 лет и воспитывали четверых детей. Дочерей Дарию (2006), Милану (2009) и Майю (2014), а также сына Льва (2019).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Андрей Пятов

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