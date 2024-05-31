"Это отвечает условиям": Промоутер Усика объяснил, почему реванш с Фьюри перенесли

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал перенос реванша с Тайсоном Фьюри с октября на 21 декабря.

По словам представителя украинского боксера, договоренность между сторонами предусматривала возможность сдвинуть повторный бой на конец года.

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"Это дата, на которую мы были нацелены, и ее подтвердил Его Величество. Мы дали свое слово, так что бой состоится 21 декабря. Он назначен на 21 декабря, но, имея дело с нашим соперником, ты никогда не знаешь, как это сработает. Но мы сфокусированы на этой дате.

Октябрь был рабочей датой, которую мы считали одним из возможных дней для проведения вечера бокса. Но в нашей изначальной сделке были временные рамки до конца года. Так что это отвечает ее условиям", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее менеджер Фьюри назвал свою причину переноса реванша с Усиком.

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