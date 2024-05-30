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"Усик не сможет драться": Менеджер Фьюри объяснил, почему перенесли реванш

Представитель британца уверен, что украинский чемпион получил повреждения в поединке с его клиентом.
Вчера, 19:58
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images
Усик и Фьюри проведут реванш / Getty Images

Менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун высказался о переносе реванша с абсолютом дивизиона Александром Усиком с октября на 21 декабря.

Представитель британского боксера утверждает, что повторный бой пришлось сместить из-за повреждений украинца, которые он получил в первом поединке, из-за чего ему потребуется время на восстановление.

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"Реванш всегда был актуален, мы подписались на него. Конечно же, нам нужно было посмотреть, как пройдет первый бой и чтобы никто не получил серьезных травм.

Я считаю, что у Усика есть несколько повреждений, из-за которых он не сможет драться какое-то время, но Тайсон готов", - приводит слова Брауна Boxing Social.

Ранее были подтверждены сроки отстранения Усика от бокса после боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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