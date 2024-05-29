Подтверждены сроки отстранения Усика от бокса после боя с Фьюри

Президент Ближневосточной боксерской комиссии Хосе Мохан, которая санкционировала бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, подтвердил сроки отстранения украинца от бокса после этого поединка.

Как и отмечалось ранее, лицензия абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона была приостановлена до 2 июля по медицинским показаниям.

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В то же время британскому боксеру, который потерпел поражение в бою, посоветовали отдохнуть одну неделю, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

Напомним, ранее была оглашена дата реванша между Усиком и Фьюри.

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