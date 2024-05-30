Названа причина переноса реванша Усик - Фьюри

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, высказался о том, что второй поединок британца и Александра Усика состоится в декабре.

По словам специалиста, боксерам нужно время на восстановление, а украинец получил травму. Все это делает невозможным проведение второго боя в октябре.

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"Мы увидели невероятный бой. Величайшее противостояние 21 века. Оба парня отдали все силы. Они хотят снова драться, поэтому это произойдет.

Реванш был отложен, потому что, я думаю, что один из них, не Тайсон, а Усик, получил травму. Это причина, почему он не сможет быть в форме к начальной дате.

Все же это идеальное время для боя. Давайте дадим ребятам время на восстановление после очень, очень тяжелого поединка. Надеюсь, мы увидим такое же зрелище", - приводит слова Уоррена Dazn.

Ранее стало известно, когда у Усика отберут пояс IBF.

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