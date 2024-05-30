Беллью: Надеюсь, что Усик завершит карьеру

Эксперт объяснил, почему украинец может уже не выходить на ринг.

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился мнением о будущем Александра Усика.

По словам знаменитого спортсмена, он хотел бы, чтобы украинец завершил карьеру.

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"Я надеюсь, что Усик завершит карьеру. Он финансово обеспечен, мы имели дело с его командой, он никогда не был в этом виде спорта ради денег. Усик уже не потеряет того, что получил.

Он уже говорил, что подготовка к бою с Фьюри была для него очень тяжелой. Усик лучший хевивейтер в мире, он полностью прошел эту игру", - приводит слова Беллью SecondsOut.

Ранее определилась дата реванша Усика и Фьюри.

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