iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри

Представитель бесспорного чемпиона отреагировал на слухи о переломе.
Вчера, 21:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Красюк, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о последствиях боя против экс-обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Промоутер украинского боксера опроверг предположения о переломе орбитальной кости у его подопечного, отметив, что тот получил повреждение зубного импланта.

Читай также: Усик остается абсолютом: IBF приняла решение о статусе поединка Хргович - Дюбуа

"Это неправда о переломе. Я выступал на пресс-конференции после боя с Фьюри и дал некоторые объяснения.

У него была старая травма, его зубной имплант на верхней челюсти был снова поврежден. Он принял все медицинские назначения и сейчас восстанавливается после этого", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Отметим, также промоутер Усика объяснил, почему реванш с Фьюри перенесли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Александр Красюк

Статьи по теме

Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
"Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика "Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Помочь журналистам

Видео

Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций
Провал второй попытки и исторический трофей: обзор победы Олимпиакоса над Фиорентиной в финале Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Другие страны00:37
Ан-Наср проиграл Аль-Хилялю в "горячем" финале Кубка Саудовской Аравии
Европа00:06
Компани будет зарабатывать в Баварии примерно столько же, сколько зарабатывал Тухель
Вчера, 23:33
Украина23:33
Женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом в рамках отбора на Евро
Европа23:03
Хавбек Боруссии Д: Мы верим в победу над Реалом. Если бы это было не так, можно было бы сидеть дома
Бокс22:58
Промоутер ответил, завершит ли Усик карьеру в случае победы в реванше с Фьюри
Европа22:37
Наставник Боруссии: Выиграть финал Лиги Чемпионов - наша четкая цель
Украина22:35
"Мне идет?": Милевский удивил поклонников, представ в необычном образе
Европа21:59
Наполи нашел нового главного тренера
Бокс21:33
"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри
Европа21:23
Бавария хочет вернуть бывшего подопечного Компани
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK