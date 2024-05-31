"Старая травма": Промоутер рассказал, насколько Усик пострадал в бою с Фьюри

Представитель бесспорного чемпиона отреагировал на слухи о переломе.

Александр Красюк, представляющий интересы абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о последствиях боя против экс-обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Промоутер украинского боксера опроверг предположения о переломе орбитальной кости у его подопечного, отметив, что тот получил повреждение зубного импланта.

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"Это неправда о переломе. Я выступал на пресс-конференции после боя с Фьюри и дал некоторые объяснения.

У него была старая травма, его зубной имплант на верхней челюсти был снова поврежден. Он принял все медицинские назначения и сейчас восстанавливается после этого", - сказал Красюк в комментарии talkSPORT Boxing.

Отметим, также промоутер Усика объяснил, почему реванш с Фьюри перенесли.

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