Паркер предсказал победителя в реванше Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам опытного спортсмена, "Цыганский король" сможет победить украинца.

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"Что произойдет в реванше? Тайсон победит. После первого боя он должен извлечь много уроков.

Я думаю, что оба парня будут намного лучше. Когда у тебя есть опыт 12-раундового поединка с кем-то, во втором бою ты становишься гораздо лучше. Оба бойца будут лучше, но Тайсон выиграет этот поединок", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Чисора назвал единственное условие, при котором Фьюри победит Усика в реванше.

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