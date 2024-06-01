Чжилей предсказал победителя реванша Фьюри - Усик
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался по поводу реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам спортсмена, представитель Украины снова победит.
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"Мы увидели фантастический первый бой. Я могу лишь положительно отозваться об этих двух боксерах.
Очень много людей говорит, что слабость Усика – удары по корпусу, но Тайсон нанес украинцу несколько действительно хороших ударов по корпусу и Александр вытерпел. Я считаю, что Усик снова победит в реванше", - приводит слова Чжилея Fight Hub TV.
Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.
Ранее именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика.
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