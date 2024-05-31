"Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика
Малик Скотт озвучил категорическое предположение.
Известный тренер Малик Скотт поделился мнением о том, кто способен отправить в нокаут абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.
Именитый специалист заявил, что единственным, кто может остановить украинца, безусловно является его подопечный Деонтей Уайлдер.
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"Для меня есть только один человек, который может потушить ему свет, только один человек", - приводит слова Скотта Seconds Out.
Напомним, Деонтей Уайлдер в ближайшем бою встретится с Чжаном Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии.
Ранее Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.
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