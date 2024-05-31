"Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика

Известный тренер Малик Скотт поделился мнением о том, кто способен отправить в нокаут абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Именитый специалист заявил, что единственным, кто может остановить украинца, безусловно является его подопечный Деонтей Уайлдер.

Читай также: "Мой удар отправит в нокаут любого": Уайлдер рассказал, как бы прошел его бой с Усиком

"Для меня есть только один человек, который может потушить ему свет, только один человек", - приводит слова Скотта Seconds Out.

Напомним, Деонтей Уайлдер в ближайшем бою встретится с Чжаном Чжилеем 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!