"Мой удар отправит в нокаут любого": Уайлдер рассказал, как бы прошел его бой с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) высказался о потенциальном поединке против Александра Усика (22-0, 14 КО).
По словам американца, он уверен, что бой выдался бы зрелищным.
Читай также: Тренер Уайлдера оценил победу Усика над Фьюри
"Я делал бы то, что делаю лучше всего – наносил удары правой. Если я ударю правой любого, это будет нокаут.
Мне следовало бы разработать стратегию, чтобы добраться до него. Но есть одна вещь — он левша. А я люблю таких боксеров. Как боксер сверхтяжелого веса я всегда даю людям то, что они хотят увидеть. И это нокаут", - приводит слова Уайлдера Fight Hub TV.
Ранее Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!