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"Мой удар отправит в нокаут любого": Уайлдер рассказал, как бы прошел его бой с Усиком

Американец готов сразиться с украинцем.
Вчера, 21:10
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3-1, 42 КО) высказался о потенциальном поединке против Александра Усика (22-0, 14 КО).

По словам американца, он уверен, что бой выдался бы зрелищным.

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"Я делал бы то, что делаю лучше всего – наносил удары правой. Если я ударю правой любого, это будет нокаут.

Мне следовало бы разработать стратегию, чтобы добраться до него. Но есть одна вещь — он левша. А я люблю таких боксеров. Как боксер сверхтяжелого веса я всегда даю людям то, что они хотят увидеть. И это нокаут", - приводит слова Уайлдера Fight Hub TV.

Ранее Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

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