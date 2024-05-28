iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Уайлдера оценил победу Усика над Фьюри

Малик Скотт похвалил украинца за его характер
Вчера, 17:14
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Специалист признался, что в моменте ощущалось поражение украинца, но он смог вернуться и победить.

Читай также: "Перевернул ход поединка": Дюбуа оценил победу Усика над Фьюри

"Если кто-то и заслуживает того момента, который был у Усика после победы над Фьюри в грандиозной манере, так это Александра. Когда я говорю "в грандиозной манере", то имею в виду, что он показал большое мужество. Были ли судейские записки близкими? Да. Но под грандиозной манерой я подразумеваю, что он продемонстрировал большое мужество.

Усик не был обескуражен. В один момент я подумал, что бой немного уходит от него. Но Усика необходимо всегда хвалить за то, что он находит способ победить. Против любого стиля, против соперника любых габаритов он всегда находит способ победить. Если мы говорим о том, кто сейчас лучший в мире, то Усик должен быть на вершине рейтинга pound-for-pound, учитывая, что он только что сделал", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Уайлдер впервые отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Определилась дата реванша Усика и Фьюри Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
ENCE объявила о подписании sdy ENCE объявила о подписании sdy
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK