Тренер Уайлдера оценил победу Усика над Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Специалист признался, что в моменте ощущалось поражение украинца, но он смог вернуться и победить.

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"Если кто-то и заслуживает того момента, который был у Усика после победы над Фьюри в грандиозной манере, так это Александра. Когда я говорю "в грандиозной манере", то имею в виду, что он показал большое мужество. Были ли судейские записки близкими? Да. Но под грандиозной манерой я подразумеваю, что он продемонстрировал большое мужество.

Усик не был обескуражен. В один момент я подумал, что бой немного уходит от него. Но Усика необходимо всегда хвалить за то, что он находит способ победить. Против любого стиля, против соперника любых габаритов он всегда находит способ победить. Если мы говорим о том, кто сейчас лучший в мире, то Усик должен быть на вершине рейтинга pound-for-pound, учитывая, что он только что сделал", - сказал Скотт в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Уайлдер впервые отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри.

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