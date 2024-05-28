"Перевернул ход поединка": Дюбуа оценил победу Усика над Фьюри

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри.

По словам британца, украинец заслужил победить, ведь показал свои лучшие способности.

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"Это был отличный бой. Забудьте, кто победил, это был замечательный поединок. Фьюри показал свою стойкость, он остался в живых. Это словно воспоминание - Тайсон снова вернулся в бой. Это был отличный поединок и сильнейший в любом случае победил. Возможно, они проведут реванш. Это был великолепный бой века.

Я был удивлен, когда Усик перевернул ход поединка. Он показал, что главное в супертяжелом весе, в боях на топовом уровне. Эти парни умеют глубоко копнуть, и когда кажется, что надежд уже нет, они находят что-то еще, включают еще одну передачу. И на это очень здорово смотреть. Это послание всем молодым супертяжам, которые хотят быть лучшими", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Уайлдер впервые отреагировал на победу украинца в бою с британцем.

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