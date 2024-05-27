"Уверен в своих силах": Промоутер Джошуа назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о реванше между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его мнению, украинский боксер будет считаться фаворитом повторного боя и ему по силам снова одолеть британца.

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"Усик, вероятно, уверен в своих силах и думаю, что он является фаворитом.

Реванш должен состояться, потому что первый бой получился отличным. Я считаю, что Усик победил, хоть и в очень равном противостоянии, но многие думают, что он это сделал более уверенно", - цитирует Хирна Boxing News 24/7.

Ранее в команде Фьюри раскрыли дату реванша с Усиком.

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