"Невозможно": в команде Фьюри раскрыли дату реванша с Усиком
Боб Арум, промоутер Тайсона Фьюри, поделился своими мыслями относительно реванша между его подопечным и абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.
По словам функционера, боксеры не смогут провести второй бой в октябре.
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"Я знаю, что Тайсон с нетерпением ждет этот реванша. Думаю, что, скорее всего, он пройдет в ноябре или декабре.
В октябре этот бой провести невозможно. Ребята тренировались целый год, и возвращаться в зал так быстро нет смысла. Поэтому я думаю, что это произойдет в конце ноября, начло декабря, возможно середина декабря. Это идеальный срок для матча-реванша", - приводит слова Арума Sky Sports.
Ранее президент IBF рассказал, потеряет ли Усик пояс организации из-за реванша с Фьюри.
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