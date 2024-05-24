"Грандиозное событие": Промоутер оценил вероятность проведения реванша Усик - Фьюри

Эдди Хирн уверен, что британец хочет второго боя, решение о котором примут в ближайшее время.

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном реванше между абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, с повторным поединком между украинцем и британцем могут определиться уже в ближайшее время.

Читай также: "Будем просить об исключении": Промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF

"Думаю, что окончательное решение по реваншу Усика и Фьюри будет принято через несколько дней. Чтобы принять поражение, нужно время. Потребуется время, чтобы оценить урон и оправиться после травм. Посмотрим, как будут развиваться события.

Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь еще раз подраться с Александром Усиком. Мы увидели великолепный поединок. Реванш станет грандиозным событием", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!