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"Грандиозное событие": Промоутер оценил вероятность проведения реванша Усик - Фьюри

Эдди Хирн уверен, что британец хочет второго боя, решение о котором примут в ближайшее время.
Сегодня, 14:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном реванше между абсолютом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По его словам, с повторным поединком между украинцем и британцем могут определиться уже в ближайшее время.

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"Думаю, что окончательное решение по реваншу Усика и Фьюри будет принято через несколько дней. Чтобы принять поражение, нужно время. Потребуется время, чтобы оценить урон и оправиться после травм. Посмотрим, как будут развиваться события.

Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь еще раз подраться с Александром Усиком. Мы увидели великолепный поединок. Реванш станет грандиозным событием", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер Фьюри сделал важное заявление о реванше с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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