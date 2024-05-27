"Сделали исключение": Промоутер заявил, что Усику позволили сохранить титул IBF
Известный промоутер Эдди Хирн утверждает, что Международная боксерская федерация позволила абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику сохранить свой титул для реванша с Тайсоном Фьюри.
По его словам, он не считает такое решение организации правильным, поскольку обязательный претендент Филип Хргович уже слишком долго ждет своей возможности побороться за пояс.
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"Насколько я понимаю, в IBF уже сделали исключение и позволят Усику сохранить пояс для реванша с Фьюри.
Я понимаю все стороны спора. Вы не хотите, чтобы титулы были снова разделены. Но как же Филип Хргович? Парня назначили официальным претендентом уже много лет назад. Он все ждал, ждал и ждал", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.
Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.
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