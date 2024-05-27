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"Сделали исключение": Промоутер заявил, что Усику позволили сохранить титул IBF

Украинец должен выйти на реванш с Фьюри в статусе абсолютного чемпиона.
Вчера, 11:29
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн утверждает, что Международная боксерская федерация позволила абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику сохранить свой титул для реванша с Тайсоном Фьюри.

По его словам, он не считает такое решение организации правильным, поскольку обязательный претендент Филип Хргович уже слишком долго ждет своей возможности побороться за пояс.

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"Насколько я понимаю, в IBF уже сделали исключение и позволят Усику сохранить пояс для реванша с Фьюри.

Я понимаю все стороны спора. Вы не хотите, чтобы титулы были снова разделены. Но как же Филип Хргович? Парня назначили официальным претендентом уже много лет назад. Он все ждал, ждал и ждал", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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