"Сделали исключение": Промоутер заявил, что Усику позволили сохранить титул IBF

Украинец должен выйти на реванш с Фьюри в статусе абсолютного чемпиона.

Известный промоутер Эдди Хирн утверждает, что Международная боксерская федерация позволила абсолютному чемпиону супертяжелого веса Александру Усику сохранить свой титул для реванша с Тайсоном Фьюри.

По его словам, он не считает такое решение организации правильным, поскольку обязательный претендент Филип Хргович уже слишком долго ждет своей возможности побороться за пояс.

Читай также: "Невозможно": в команде Фьюри раскрыли дату реванша с Усиком

"Насколько я понимаю, в IBF уже сделали исключение и позволят Усику сохранить пояс для реванша с Фьюри.

Я понимаю все стороны спора. Вы не хотите, чтобы титулы были снова разделены. Но как же Филип Хргович? Парня назначили официальным претендентом уже много лет назад. Он все ждал, ждал и ждал", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее промоутер Усика подтвердил намерения сохранить титул IBF.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!