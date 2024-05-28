Уайлдер впервые отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Александра Усика в поединке против Тайсона Фьюри.

Американский панчер считает, что украинца ограбили.

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"Я считаю, что это был отличный бой. Я занимал выжидательную позицию, я не знал, кто победит. Я всегда думал, что здесь вопрос в том, какой пес и как укусит в бою. Укус Александра оказался более сильным, чем укус Фьюри.

Я думаю, что в девятом раунде Усика наверняка ограбили, лишив его нокаута. Фьюри сделали подарок, но в конечном итоге Усик победил. Большие поздравления ему от меня. Я желаю ему в дальнейшем только всего самого лучшего", - приводит слова Уайлдера YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее промоутер Джошуа назвал фаворита реванша Усик - Фьюри.

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