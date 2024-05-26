Али Башир: Останавливать бой Усик - Фьюри можно было еще даже до фиксации нокдауна

Бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что бой украинца с Тайсоном Фьюри можно было заканчивать после нокдауна.

Американец совершенно не понял действий рефери и считает, что можно было заканчивать бой техническим нокаутом.

"Во всем мире это расценивается как нокдаун. Если боксер висит на канатах, если они помогают ему удержать равновесие - это считается нокдауном.

Но разговоры, которые велись после 8... Я не знаю, что это было. Это забрало еще 8-9 секунд после отсчета. Рефери просто стоял и общался с Фьюри.

Я не знаю, чего он пытался достичь, но думаю, что это неправильно. Я считаю, что это спасло Фьюри. На мой взгляд, рефери должен был фиксировать технический нокаут", - рассказал Али Башир в эфире канала Strictly Boxing.

Ранее, напомним, Богачук заявил, что считает действия рефери правильными.

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