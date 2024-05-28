Уайлдер назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
Американский панчер в предвкушении второго поединка.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал второй поединок Александра и Тайсона Фьюри.
По словам американца, успеха добьется украинский чемпион.
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"Дело в том, кто и как себя покажет в бою. Часто у нас бывают хорошие дни и плохие дни. Ты никогда не знаешь, что будет.
Если бы нужно было выбирать победителя реванша, то я бы назвал Усика. Но посмотрим, что произойдет", - приводит слова американца Fight Hub TV.
Ранее Уайлдер впервые отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри.
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