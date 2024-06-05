Стали известны результаты допинг-тестов Усика и Фьюри
Всемирное антидопинговое агентство представило результаты.
Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) взяло тесты на допинг у боксеров.
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Как сообщает Mirror, тесты обоих бойцов показали отрицательные результаты.
Реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря.
Ранее президент IBF ответил, отберут ли в Усика пояс, чтобы за него подрались Джошуа и Дюбуа.
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