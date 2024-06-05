"Может приспособиться ко всему": Паркер сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Временный чемпион по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мыслями о реванше между абсолютом дивизиона Александром Усиком и экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Новозеландский боксер выразил уверенность, что британец сделал правильные выводы после первого боя и должен одержать победу в повторном поединке.

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"Фьюри очень способный. Он может приспособиться ко всему, будь то на тренировках или в бою. Я знаю, что он найдет возможность провести правильно этот лагерь. У него был хороший тренировочный лагерь перед первым поединком, но он знает, как все улучшить.

Фьюри выполнит свою работу в конце года. Тайсон знает, что нужно сделать, чтобы вернуться и показать хорошее выступление. Он победит", - сказал Паркер в комментарии iFL TV.

Ранее Эвандер Холифилд рассказал, как Фьюри может победить Усика.

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