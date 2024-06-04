"Он даже близко не стоит": президент Top Rank раскритиковал Усика

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что не считает абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика лучшим боксером в мире.

По словам функционера, украинец уступает японцу Наоя Иноуэ.

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"Наоя Иноуэ сейчас является лучшим боксером в мире. Александр Усик даже близко не стоит.

Вы видели пять первых раундов боя украинца против Тайсона Фьюри? Как он может быть номером один, если пропускает каждый апперкот от Тайсона? У Иноуэ подобного не было. Да, Усика никто не смог нокаутировать, но вы видели удар по корпусу в бою с Дюбуа, который вызвал много споров", - приводит слова промоутера talkSPORT.

Ранее Холифилд рассказал, как Фьюри может победить Усика.

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