Усик назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд
Украинец объяснил, что станет ключевым в поединке.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением по поводу возможного боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.
По словам украинца, американец сможет победить Канело.
"Теренс - мой друг и он сумасшедший. Я говорю, что Кроуфорд победит.
Послушайте Теренс - другой человек. Парень работает в разных позициях. Он очень, очень умный боец", - приводит слова Усика Boxing News 24.
Ранее стали известны результаты допинг-тестов Усика и Фьюри.
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