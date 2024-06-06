Усик назвал победителя боя Альварес – Кроуфорд

Украинец объяснил, что станет ключевым в поединке.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик поделился мнением по поводу возможного боя между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом.

По словам украинца, американец сможет победить Канело.

"Теренс - мой друг и он сумасшедший. Я говорю, что Кроуфорд победит.

Послушайте Теренс - другой человек. Парень работает в разных позициях. Он очень, очень умный боец", - приводит слова Усика Boxing News 24.

Ранее стали известны результаты допинг-тестов Усика и Фьюри.

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